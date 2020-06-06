تسجيل 81 اصابة بكورونا في ذي قار وحالة وفاة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، عن تسجيل 81 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالة وفاة واحدة .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 81 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا توزعت بواقع 77 اصابة في قضاء سوق الشيوخ ، و 4 اصابات في مدينة الناصرية ، كما وسجلت حالة وفاة بالفيروس لمصاب يبلغ من العمر 35 عاما من سكنة سوق الشيوخ “.

وتابع ان ” حصيلة الاصابات بكورونا في المحافظة بلغت لغاية اليوم 307 حالة اصابة ، و 149 حالة اكتسبت الشفاء التام ، و 5 وفيات “.