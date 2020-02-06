تسجيل (8) اصابات بين المتظاهرين في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. سجلت القوات الامنية في كربلاء 8 اصابات في صفوف المتظاهرين قرب ساحة التربية وسط المحافظة بعد مهاجمة ملثمين مجهولين الساحة ، قبل أن تسيطر القوات الأمنية على الوضع.

وقال مصدر امني من شرطة كربلاء لــــ (المستقلة)،مساء اليوم الخميس، حدث ” ‏اطلاق رصاص واقتحام ساحة التربية التي يتواجد فيها المتظاهرون في محافظة ‫‫كربلاء”، مؤكدا “تسجيل 8 اصابات بعضها خطرة”.

وشدد المصدر على إن “القوات الأمنية سيطرت على الوضع قرب ساحة التربية وسط المحافظة “.

وأوضح إن “القوات الأمنية قامت بفض الاشتباكات والصدامات بين المتظاهرين والملثمين”.

وكانت مدينة النجف المجاورة قد شهدت يوم امس صداما بين المتظاهرين ومسلحين هاجموا المتظاهرين في ساحة الصدرين، ما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى، ما اثار استياء الرأي العام الذي طالب الحكومة والأجهزة الأمنية بممارسة دورها في حماية المتظاهرين السلميين.