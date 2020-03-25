تسجيل ( 7 )  اصابات جديدة في كربلاء ووفاة اثنين منها

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن الناطق الرسمي لخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في صحة كربلاء الدكتور محمد ابراهيم  الوكيل،عن تسجيل ( 7 )  اصابات جديدة مؤكدة مختبريا بفايروس كورونا في المحافظة ، فيما توفي اثنين من المصابين .

وقال الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء  ، وضمن موقفها الوبائي  اليومي سجلت اليوم الاربعاء ، ( 7  ) اصابات جديدة لمرض فايروس كورونا مؤكدة مختبريا “.

واشار الى إن ” اثنين  من المصابين  توفيا وهما قادمين من سوريا،وايران “.

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