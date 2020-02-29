 تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وبابل

(المستقلة)..اعلنت وزارة الصحة والبيئة اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اربعة منهم في بغداد (ثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل.

واكدت الوزارة متابعتها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حالياً في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي.

وقالت الوزارة في بيانها انها اتخذت الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.

واهابت بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد ، و ضرورة الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.