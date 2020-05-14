تسجيل 5 أصابات جديدة في مركز العمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تسجيل ٥ خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان.

وقال بيان الدائرة أن الإصابات كانت لملامسين لإصابة سابقة من الأقارب، مشيرا إلى المصابين في مركز العمارة في ( حي ١٥ شعبان وحي النداء) ..

واشار الى اخذ نماذج من ٩٧ شخصا من الملامسين كجزء من الإجراءات الوقائية، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين..

وجدد البيان دعوته الى أهالي محافظة ميسان كافة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع..

وبين جملة أمور يجب الالتزام بها ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .