تسجيل 4 اصابات مؤكدة بكورونا في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، ظهر الخميس،عن تسجيلها اربع حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة

وقال بيان الدائرة أن المصابين الأربعة هم من عائلة المصابة الراقدة حاليا في ردهة العزل في المستشفى، مشيرا الى انهم كانو في مكان استضافة دائرة صحة ميسان وتم اخذ نماذج مختبرية منهم وأرسلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد وظهرت النتائج موجبة.

واذكر البيان انه تم نقل المصابين إلى ردهة العزل في المستشفى،موضحاً بأنه لم تظهر عليهم اي اعراض تنفسية.

ولفت الى ان جميع المصابين يخضعون للمتابعة الطبية المشددة وهم بوضع صحي مستقر…

ودعا أهالي ميسان إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة تجنباً لانتقال العدوى ونشرها بين المجتمع.