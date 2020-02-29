تسجيل 3 حالات جديدة بكورونا في لبنان

(المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19”.

وذكر البيان ان الحالات المشخصة هي “لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.

و ناشدت الوزارة “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي”، والاتصال برقم الطوارىء عند ظهور أي عوارض.

وبهذا يكون عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا المسجلة في لبنان قد وصل الى 10 اصابات.

المصدر: NNA