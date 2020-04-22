تسجيل 29 إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة

( المستقلة).. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ٢٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن “مختبراتها سجلت ( ٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٩، مدينة الطب: ٣، النجف الأشرف: ٣، البصرة: ٦، بابل: ٢، ذي قار: ٦.

واشارت إلى عدم تسجيل وفيات جديدة، بينما تماثل ٥٠ مريضا للشفاء، وكما يلي:- بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد/ الكرخ: ١، مدينة الطب: ٦، النجف الأشرف: ٤، السليمانية: ١، اربيل: ١٧، كربلاء المقدسة: ٨، كركوك: ٤، البصرة : ١، واسط: ٢، ذي قار : ٣، صلاح الدين: ١.

ووصل مجموع الإصابات إلى ١٦٣١ بينها ٨٣ وفاة و١١٤٦ حالة تعاف.( النهاية)