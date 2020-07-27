تسجيل 263  إصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاثنين ، الموقف الوبائي عن تسجيل  ( 362)  إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا في المحافظة والإصابات في تزايد مستمر .

وذكر المكتب الاعلامي  في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت  ( 263) إصابة جديدة بفيروس كورونا وحسب بيان وزارة الصحة  “.

وقال إن “الإصابات  توزعت 99 مصابا في المستشفيات ، و 164 حالة بين خفيفة أو بدون أعراض في المراكز الصحية “.

وأضاف  كما “سجلت كربلاء  ( 161) حالة شفاء ، ووفاة ( 5 )   مصابين بالفيروس “.

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