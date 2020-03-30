تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف

( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، يوم الاثنين، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بيان للدائرة وتلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين ، أن “دائرة صحة النجف الاشرف تعلن تسجيل (١٨) إصابة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الاثنين، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء الفحوصات لـ(٨٣) حالة مشتبها بها وقد توزعت هذه الحالات على النحو الآتي:

– حالتان ملامستان / لحالة موجبة – المشخاب

– حالتان ملامستان / لحالة موجبة – الاولى النجف حي الحسين والثانية حي القدس

– حالتان ملامستان/ لحالة موجبة- النجف حي الميلاد

– ثلاث حالات ملامسة / لحالة موجبة – النجف الجديدة الرابعة

– اربع حالات مشتبه بها حسب ادعائهم / الاولى :النجف – حي النصر،

والثانية: النجف – حي العسكري

والثالثة: في الحيدرية ،

والرابعة : الكوفة – حي ميسان

– اربع حالات ملامسة لحالات موجبة متفرقة الاولى: في النجف – الكوفة البراكية ، الثانية :النجف – الكوفة الصوب الصغير ، الثالثة : الكوفة – حي كندة ،

الرابعة :النجف – حي الجامعة

– حالة واحدة لمسافر قادم من سوريا / النجف- حي العسكري

وبهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف على النحو الاتي :

99 حالة اصابة

16 حالة شفاء

4 حالات وفاة

2 حالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران )

وأكدت دائرة صحة النجف “اتخاذها الاجراءات العلاجية كافة للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، وندعو جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال”.( النهاية)