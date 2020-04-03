تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم خلال 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان إن ” 8 إصابات سجلت في محافظة السليمانية لمرضى يتراوح أعمارهم بين 23 و51.

وأشارت إلى تسجيل 3 إصابات في أربيل هم رجل (51 عاما) عائد من السفر، وامرأة (22 عاما)، وطفل (9 أعوام)، فيما سجلت 3 حالات في محافظة حلبجة وهم أطفال بأعمار 9 و 5 و1 سنة.

وأردفت الوزارة أن إجمالي الإصابات في الإقليم وصل إلى 204 ، بينها حالتا وفاة و62 حالة تعافٍ.( النهاية )