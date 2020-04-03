تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة ذي قار يوم الجمعة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان له تلقته ( المستقلة). إن “نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد والبالغ عددها 49 عينة أكدت تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا جميعهم ملامسين للمريض المصاب مؤخرا”.

وأضاف أن “نتائج الفحص المختبري أكدت ايضا سلامة 37 حالة حيث كانت نتيجتها سالبة اي غير مصابه بهذا الفايروس”، منوها إلى أن “جميع الحالات المصابة سيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية لها وفق معايير منظمة الصحة العالمية”.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772.

ومنذ أمس تم تسجيل إصابات جديدة في عدة محافظات هي: 12 في ذي قار، 9 في النجف، 8 في السليمانية، 4 في البصرة، 3 في اربيل، 3 في حلبچة، 1 في بغداد / الشعلة.( النهاية)