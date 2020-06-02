تسجيل 11 اصابة بكورونا في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن قائممقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القضاء .

وقال الحسناوي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مدير عام دائرة صحة ذي قار اكد اصابة 11 شخصا من سكنة القضاء بالفيروس ، وسيكون التعامل مع الحالات المصابة وفق معاير وضوابط وتعليمات وزارة الصحة “.

وذكر ان ” الحالات الحرجة ترسل الى مستشفى الامام الحسين في الناصرية ، فيما تحجر منزليا الحالات غير الحرجة ، وتؤخذ تعهدات على المصابين بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي، على ان تقوم المراكز الصحية بمتابعة حالات المصابين “.