تسجيل 10 إصابات بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إن “الاجراءات مستمرة ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان، وفي هذا الاطار فقد بلغ عدد الاشخاص الذين خضعوا للحجر 6172 شخصا في 31 مكانا مختلفا، بقي منهم الان في الحجر فقط 1588 شخصا منهم 678 في العاصمة اربيل و172 في السليمانية و639 في دهوك و48 في حلبجة و9 في كرميان و34 في رابرين و8 في كويسنجق”.

وأضافت أن “4584 خرجوا من الحجر وعادوا الى أسرهم، فيما وصل عدد الاشخاص الذين تم الحجر عليهم خلال الساعات الـ24 الماضية الى 56 شخصا”.( النهاية)