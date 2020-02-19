تسجيل ٩٢٦ شكوى ضد التحالف الدولي في العراق

(المستقلة)… كشف علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن تسجيل ٩٢٦ شكوى لدى الحكومة العراقية ضد التحالف الدولي لمحاربة داعش من ذوي ضحايا تم استهدافهم في قصف التحالف خلال الحرب ضد داعش، مبينا ان نصف اعداد الشكاوى لقتلى والآخر إصابات مختلفة.

قال البياني في بيان تلقته (المستقلة)… اليوم الاربعاء ان الشكاوى من محافظات الانبار ونينوى وكركوك، و”نعتقد ان هنالك الكثير ممن لم يقوموا بالابلاغ”.

واضاف ان التحالف الدولي اعترف قبل ايام انه خلال سنوات الحرب ضد داعش سقط ما يقارب ١٣٧٠ مدنيا في العراق وسوريا في حين تقارير دولية محايدة تؤكد سقوط ١١٨٠٠ قتيل فقط في العراق وسوريا و أكثر من ٨٠٠٠ جريح.

وأكد البياتي ان “الحكومة العراقية مطالبة برفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويضات للضحايا لانه انتهاك للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربعة التي تحتم على الجهات المتحاربة تجنب استهداف المدنيين وضرورة حمايتهم”. (النهاية)