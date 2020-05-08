تسجيل ٦ أصابات جديدة لملامسين في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/…اعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن تسجيل 6 ست اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان

وقال بيان الدائرة أن المصابين هم من الملامسين لحالة موجبة سابقة ،مشيرا إلى أخذ المسحات من جميع ملامسي الحالة الموجبة وهم في الحجر الصحي منذ ٣ أيام.

وأوضح البيان انه سيتم نقل المصابين إلى ردهات العزل في المستشفى لتلقي العلاج، منوها إلى أن جميعهم لا يعانون من اي اعراض او علامات.

وشدد على أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع

وأكد ضرورة التباعد الجسدي وعدم المصافحة والتقبيل و تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .