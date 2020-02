تسجيل صوتي يكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

View this post on Instagram

آخر تسجيل صوتي لي بصوت الكبيرة #نادية_لطفي … كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني … ناديا ، النديّة … الممطرة والكريمة والسخية بكل ماهو جميل ، معرفتك وحبُّك نعمة من الله اشكره عليها … استاذة الحب والفن والفكر ، رحمك الله يانوارة القلوب … [شكرا للصديقة والاخت الاعلامية الجزائرية #رابحة_عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى #نادية_لطفي ، وعزائي لك كبيراً لأني ادرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك واخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك الى جانبها كما احتضانها لك أماً وصديقة لك في كل الأوقات ] وعزائي لابنها وعائلتها وللسيدة رضا مساعدتها الوفية ، ولكل محبينها وطاقم التمريض الرائع في مستشفى المعادي العسكري ، #مصر #سوريا #سلاف_فواخرجي @rabha_achit