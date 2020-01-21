تسجيل سبع حالات اختناق و توتر بين المتظاهرين والقوات الامنية في بغداد

المستقلة … صرح مصدر امني، اليوم الثلاثاء، الى تصاعد التوتر بين القوات الامنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد وتحديداً قرب سريع محمد القاسم.

و أضاف المصدر الامني ذاته، أن القوات الامنية عادت الى استخدام القنابل المسلية للدموع بشكل متقطع وهو ما ادى الى ارتفاع التوتر بين المتظاهرين والقوات الامنية هناك، كما تم تسجيل سبع حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين قرب سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.

يذكر أنه قد تم نقل بعض الحالات الى المستشفيات القريبة في المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد العاصمة بغداد والعديد من المحافظات والمدن العراقية حالة اضطراب واسع مع انتهاء مهلة الحكومة بتقديم مرشحها لترأس الحكومة الجديدة ولتحقيق مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاربة الفساد و توفير مستوى حياة افضل بالاضافة الى تحسين مستوى الخدمات.