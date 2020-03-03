تسجيل خمس حالات اشتباه بكورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، عن تسجيل خمس حالات يشتبه بأصابتها بفيروس كورونا في المحافظة .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” صحة ذي قار ارسلت عينات من المشتبه باصابتهم بالفيروس الى مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد  ، صباح اليوم ،  وتنتظر النتائج “.

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ولفت البيان الى ان ” المشتبه باصابتهم هم اربعة اشخاص من المحافظة كانوا في ايران وشخص من محافظة النجف كان في زيارة الى ذي قار “.

واشار البيان الى ان ” دائرة صحة ذي قار ارسلت في الاسابيع الماضية اربع عينات لاشخاص مشتبه باصابتهم الى مختبر الصحة العامة في بغداد ، واثبتت النتائج المختبرية انهم غير مصابين بفيروس كورونا  “.

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