تسجيل خمس حالات اشتباه بكورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، عن تسجيل خمس حالات يشتبه بأصابتها بفيروس كورونا في المحافظة .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” صحة ذي قار ارسلت عينات من المشتبه باصابتهم بالفيروس الى مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، صباح اليوم ، وتنتظر النتائج “.

ولفت البيان الى ان ” المشتبه باصابتهم هم اربعة اشخاص من المحافظة كانوا في ايران وشخص من محافظة النجف كان في زيارة الى ذي قار “.

واشار البيان الى ان ” دائرة صحة ذي قار ارسلت في الاسابيع الماضية اربع عينات لاشخاص مشتبه باصابتهم الى مختبر الصحة العامة في بغداد ، واثبتت النتائج المختبرية انهم غير مصابين بفيروس كورونا “.