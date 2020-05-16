تسجيل خمس اصابات بكورونا في ذي قار وحالة شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، عن تسجيل خمس حالات اصابة بفيروس كورونا ، وحالة شفاء واحدة .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت اصابة خمسة اشخاص بفيروس كورونا ثلاثة منهم ملامسين لاحد المصابين سابقا احدهم منتسب في الاجهزة الامنية ، واثنين وافدين من خارج البلاد ، اضافة الى تسجيل حالة شفاء واحدة “.

واشار الى ان ” عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل الى 77 حالة اصابة منها 3 وفيات و 65 حالة شفاء “.