تسجيل حدوث هزة أرضية جنوب غرب السليمانية

المستقلة / أعلنت وزارة النقل، عن تسجيل مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي هزة أرضية صباح اليوم الجمعة الموافق 25/9/2020 في جنوب غرب ناحية سنكاو في محافظة السليمانية عند الساعة(7:20:39 ) بالتوقيت المحلي.

وذكر تقرير المراصد: ان قوة الهزة بلغت (3,1) درجة على مقياس رختر وتبعد (24) كم جنوب غرب ناحية سنكاو من محافظة السليمانية، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين هناك.

ودعت الوزارة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.