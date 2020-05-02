تسجيل حالتي شفاء من كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار ، اليوم السبت ، حالتي شفاء جديدتين من فيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” حالة الشفاء الاولى هي لمصاب من سكنة منطقة الحبوبي في الناصرية يبلغ من العمر 73 عاما ، والحالة الثانية التي شفيت هي لمصاب من سكنة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة يبلغ من العمر 43 عاما “.

ولفت البيان الى ان ” عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفع الى 52 حالة شفاء من اصل 65 حالة اصابة سجلتها المحافظة “.