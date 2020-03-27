تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الجمعة ، عن تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا لامراة تبلغ من 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة شمالي المحافظة .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المرأة المتوفية مصابة بفيروس كورونا ، كما وتعاني من مرض السكري “.

واشار البيان الى ان ” جثمانها سيدفن محليا وفق تعليمات ومعاير منظمة الصحة العالمية “.

وكانت دائرة صحة ذي قار قد اعلنت في يوم الخميس المصادف 19 من الشهر الجاري عن تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا ، لمواطن من سكنة قضاء سيد دخيل يبلغ من العمر 88 عاما .