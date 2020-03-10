تسجيل اول حالة وفاة بسبب كورونا في لبنان

(المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة اللبنانية “عن وفاة شخص (56 عامًا) أصيب بوباء كورونا المستجد، كان قد أعلن سابقًا انه في وضع حرج وغير مستقر، وتم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت.

واشار بيان عن الوزارة ان المتوفى قد أتى إلى لبنان في العشرين من شباط الماضي على متن طائرة آتية من مصر التي لم تكن قد أعلنت عن إصابات بوباء كورونا لديها ولم تصنفها منظمة الصحة العالمية من ضمن الدول التي تسجل انتشارا للفيروس.