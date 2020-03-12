تسجيل اول حالة شفاء من كورونا في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الخميس ، عن شفاء الحالة الاولى لمواطنة اصيبت بمرض فيروس كورونا في المحافظة .

وقال الخطابي الذي يشغل رئيس خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مدينة الحسين عليه السلام الطبية شهدت شفاء أول مصابة بمرض فايروس كورونا وخروجها من المستشفى بعد الشفاء التام “.

وأضاف إن “حكومة كربلاء تشيد بعمل الكوادر الطبية والتمريضية الذين نذروا انفسهم في سبيل صحة و سلامة المواطنين “.