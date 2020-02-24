تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا لدى “طالب ايراني” في العراق

(المستقلة)… اعلنت دائرة صحة النجف عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى “طالب ايراني” دخل البلاد قبل قرار منع الدخول، مشيرة الى “عزله صحيا”.

وقالت دائرة صحة النجف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن ” نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم، اظهرت اصابة احد طلبة العلوم الدينية الجنسية الايرانية ممن كانوا قد دخلوا الى العراق قبل قرار خلية الازمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الايرانيين بفايروس كورونا”.

واوضحت أنه ” تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم، ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت احالته للمستشفى وارسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفايروس” . (النهاية)