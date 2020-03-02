تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلن مدير عام دائرة صحة ميسان الدكتور علي العلاق، مساء الاثنين،عن تسجيل اول اصابه بفيروس كورونا المتجدد في محافظه ميسان.

وقال العلاق في مؤتمر صحفي ان محافظة ميسان سجلت اول حالة إصابة بفايروس كورنا،مشيرا إلى أن الإصابة كانت لأمرأة في الستينيات من العمر، عادت من إيران، منوها الى استقرار حالتها الصحية مستقرة و انها تحت إشراف فريق طبي متخصص

وطمأن العلاق أهالي المحافظة، داعيا الى عدم الخوف والهلع، مشيرا الى أن الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة فعالة وان الحالة مسيطر عليها.

كما دعا وسائل الاعلام الى نشر المعلومات من مصادرها وعدم تضخيم الأمور..