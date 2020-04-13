تسجيل اصابة جديدة في ميسان  لأمرأة تبلغ ٥٩ عام

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان مساء الاثنين،عن تسجيلها إصابة جديدة بعدوى فيروس “كورونا” المستجد في المحافظة

وقال بيان ان الإصابة سجلت لأمرأه تبلغ ٥٩ عاما تسكن حي الرسالة “سوق زبيد” وسط مدينة العمارة .

واشار الى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تخضع للعزل الطبي في المستشفى من وتحت عناية فريق طبي متخصص.

وأوضح البيان أن “الإصابة كانت من بين ١٥ نموذجا مختبريا مرسل الى العاصمة حيث جاءت واحدة موجبة بينما كانت بقية التحاليل سالبة (عدم الاصابة)”.

وأكد ” اتخاذ اللازم بخصوص ملامسيها، ويتم استضافتهم في دار الاستضافة الخاصة بدائرة صحة ميسان لمدة 14 يوما لمتابعتهم صحيا”.

ولفت البيان الى ان “الدائرة تتعامل حسب اللوائح الصحية الدولية لضمان مكافحة الفيروس والحد من انتقاله إلى أفراد المجتمع

وشدد على ضرورة التزام لمواطنين جميعا بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات والاختلاط لتلافي انتقال العدوى”.