تسجيل اصابة جديدة بكورونا في ذي قار وحالة شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار ، اليوم الاثنين ، اصابة جديدة بفيروس كورونا لامرأة ، فيما اكدت تماثل مصابة للشفاء التام .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مختبر الصحة العامة في بغداد ، اكد اصابة امرأة بكورونا تبلغ من العمر 35 عاما من سكنة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة “.

واشار الى ” اكتساب امرأة من سكنة مدينة الناصرية الشفاء التام من فيروس كورونا “.

وتابع البيان ان ” محافظة ذي قار سجلت منذ تفشي الفيروس لغاية اليوم 54 حالة اصابة منها 26 حالة شفاء “.