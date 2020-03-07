تسجيل اصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلن الناطق الرسمي لخلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء المُقدسة الدكتور محمد إبراهيم الوكيل ، اليوم السبت ، عن تسجيل اصابة ثانية ومؤكدة لمواطنة قادمة من ايران بفايروس كورونا .

وقال الوكيل في تصريح لـــ( المستقلة ) إن “المصابة ترقد حاليا في مستشفى الحميات مدينة الامام الحسين الطبية وتتلقى العلاج الطبي اللازم حيث ان حالتها الصحية حرجة جدا وتخضع لمراقبة “.

واضاف كما تم “زيارة ذويها وتقديم الرعاية الصحية لهم والتحري عن ظهور الاعراض لديهم “، مبينا إن “دائرة الصحة مستمرة في اجراءاتها الاحترازية لجميع الاصعدة “.

ودعا الوكيل المواطنين الى الالتزام بلبس الكفوف والاقنعة الوقائية وتجنب التجمعات والاسواق والدخول الى المستشفيات قدر الامكان “.