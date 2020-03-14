تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء السبت ، عن تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا لممرض لامس المصاب الاول .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج الفحص المختبري في العاصمة بغداد لتسع عينات مشتبه بها ارسلت الى المختبر ، اثبتت اصابة ممرض بالفيروس لامس المصاب الاول بكورونا “.

واشار البيان الى ” اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الشخص المصاب وحسب اللوائح الصحية الدولية “.

وكانت دائرة صحة ذي قار قد اعلنت في وقت سابق اليوم،سلامة ثمان حالات جديدة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا .

وقالت الدائرة في بيان ان ” مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اكد سلامة ثمان حالات من مجموع 16 عينة جديدة لحالات مشتبه اصابتها بالفيروس ارسلت الى المختبر “.

وذكر البيان ان ” الدائرة تنتظر نتائج فحص العينات المتبقية والتي من ضمنها عينة المصاب بفيروس كورونا “.