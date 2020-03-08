تسجيل اصابة ثالثة في كربلاء لموظف خدمة في مستشفى الزهراء

(المستقلة)/علي النصرالله/ ..أعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الاحد، عن ” تسجيل ثالث حالة إصابة مُثبتة ومؤكدة مختبرياً في المحافظة لموظف خدمة في مستشفى الزهراء الباطني .

وقال الدكتور محمد إبراهيم الوكيل الناطق الرسمي لخلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء في تصريح لـــ ( المستقلة ) ” تم اكتشاف حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُستجد ، وهو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء ( ع ) للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحسين الطبية “.

وأوضح إن “الاصابة جاءت بعد انتقال العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته “.

وأضاف “تم أخذ الفحوصات المختبرية له وجاءت نتيجة الفحص موجبة ، وتم الحجر عليه في إحدى الردهات المخصصة “.

وأشار الى إن ” المواطن وذويه تحت المراقبة الطبية المستمرة ، وحسب اللوائح الصحية العالمية ، والدائرة تبذل جهوداً استثنائية ، وتشدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية المُتخذة للحيلولة دون انتشار المرض في المحافظة “.

يذكر إن ” الدائرة ، أعلنت في الإسبوع الماضي ، عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس الوبائي ، الأولى ، كانت لمواطنة عشرينية عائدة من إيران ، وهي حالياً تخضع للرقابة الطبية المستمرة منذ لحظة دخولها الردهة المخصصة للمصابين بالفيروس الوبائي ، والثانية لمواطنة ستينية ، والتي توفيت فيما بعد ، عقب رقودها في شعبة الحميات ( الحياة ) في المدينة الطبية لمدة ثلاثة أيام ” .