تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا في كربلاء لعائد من ايران

(المستقلة) /علي النصر الله/ ..أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، عن ” تسجيل إصابة سادسة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة لمواطن عائد من ايران ” .

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم ، في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاصابة السادسة كانت لمواطن بعمر ( 70 ) عاما من أهالي منطقة الحر الصغير 11 كم شمال غربي المدينة ، وعاد من إيران مؤخرا ” .

وبين كاظم ، إن ” الفحوصات المختبرية له ، ظهرت نتائجها موجبة ، لتؤكد إصابته بالفيروس ، ويرقد حاليا في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، المخصصة للمصابين بالفيروس ذاته لإكمال علاجه وحالته الصحية العامة مستقرة ” .

وتابع إنه ” تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع الدورة الملامسين له من أسرته من خلال إجراءات الحجر والاستضافة الطبية في الأماكن المخصصة لذلك ” ،

ولفت الى إنه ” بعد تسجيل الإصابة الجديدة ، يصبح العدد التراكمي الكلي للحالات التي شخصت في المحافظة ( 6 ) حالات فقط ، تماثلت واحدة منها للشفاء تدريجيا ، وخرجت متحسنة منتصف الأسبوع الماضي ” ،

واشار إلى إن ” الحالات الثلاثة المتبقية ، بضمنها الإصابة الجديدة ، يخضعون لرقابة وعناية صحية مشددة في ردهة الحميات ، وبإشراف ملاك طبي وصحي متخصص وكفوء ، وحسب اللوائح الصحية العالمية ” ، في حين ” توفي اثنين من الحالات الستة ( رجل وامرأة ) ، وتراوح عمريهما بين ( 68 – 65 ) عاما “.