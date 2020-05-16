تسجيل إصابة جديدة في مركز العمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية صحة ميسان، السبت، عن تسجيلها إصابة جديدة بفيرورس كورونا في مركز العمارة.

وقال بيان عن المديرية أن الإصابة الجديدة في مركز العمارة (حي الحسن العسكري )،مؤكدة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصاب والملامسين.

ودعا البيان أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ،مشيرا الى جملة أمور يجب الالتزام بها حفاظا على سلامة الجميع.منها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..