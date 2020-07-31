 تسجيل أول وفاة بكوفيد-19 في فيتنام مع عودة الفيروس

(المستقلة)..قالت وسائل إعلام رسمية إن فيتنام سجلت يوم الجمعة أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لمسن أثبت الفحص إصابته بالفيروس في مدينة دانانج وسط ظهور المرض مجددا في البلاد الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مئة يوم.

وتكافح فيتنام تفشيا جديدا للفيروس بعد شهور من إجراءات ناجحة شهدت البلاد بسببها توقف إجمالي عدد حالات الإصابة عند مئات قليلة فقط.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الرجل (70 عاما) توفي في وقت مبكر يوم الجمعة.

وسجلت السلطات يوم الجمعة 45 إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية مما جعل إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع إلى 509 حالات.

وحتى يوم الجمعة كانت فيتنام الدولة الوحيدة الكبيرة من حيث عدد السكان التي لا تحدث فيها وفيات جراء جائحة فيروس كورونا.

وكانت قد سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في أواخر يناير/ كانون الثاني.