تسجيل أول وفاة بكورونا لثمانينية في الأردن

المستقلة /سجل الأردن، مساء الجمعة، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لسيدة ثمانينية اُعلن عن إصابتها بالفيروس قبل عدة أيام.

وأعلن مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما.

وقال الدكتور الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة.

وكان وزير الصحة، سعد جابر، أعلن في وقت سابق من الجمعة، ارتفاع إصابات كورونا في الأردن إلى 235 حالة، بعد تسجيل 23 حالة جديدة الجمعة