تسجيل أربع حالات جديدة بكربلاء وعدد الاصابات يرتفع الى 20

(المستقلة)/علي النصر الله/ ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء ، تسجيل أربعة إصابات جديدة مثبته ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ليرتفع العدد الى 20 اصابة ” . وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه ” تم تسجيل أربعة إصابات جديدة بالفيروس الوبائي ، وجميعهم من الذكور وبصحة الدورة مستقرة “.

وأوضح إن المصاب الأول بعمر ( 46 ) عاماً من سكنة منطقة البهادلية ، وملامساً للمتوفي بعمر ( 38 ) ، والذي أُعلن عن وفاته في بيان سابق من يوم أمس الاثنين ” “.

واضاف إن “الاصابة الثانية لمصاب بعمر ( 62 ) ويسكن حي التحدي ، وعائداً من سوريا ، والإصابة الثالثة لمواطن بعمر ( 38 ) من أهالي منطقة فريحة ، أما الإصابة الرابعة فقد كانت لمواطن يبلغ من العمر ( 45 ) من سكنة حي المعملجي ” .

وتابع كاظم ” تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع الملامسين لهم من عوائلهم من خلال إجراءات الحجر والاستضافة الطبية في إحدى الأماكن المخصصة لذلك ” .

واشار كاظم الى إنه ” بعد تسجيل الإصابات الجديدة ، فإن ” إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة ، إرتفع الى ( 20) حالة “.