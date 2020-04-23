تسجل 9 إصابات جديدة في النجف بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، يوم الخميس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال بيان للدائرة وتلقته ( المستقلة) اليوم أن “مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف قام بإجراء الفحوصات على 88 عينة مشتبها منها 29 عينة ضمن خطة المسح العشوائي وعينة واحدة للوافدين المحجورين في الفنادق وتبين من هذه الفحوصات وجود تسع حالات موجبة حاملة للفيروس في مناطق مختلفة من المحافظة وعلى النحو التالي :-

– سبع حالات ملامسة لحالة موجبة سابقة في / النجف : المشخاب – راك الحصوة

– حالة واحدة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في / النجف – حي الميلاد

– حالة واحدة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في / النجف – الكوفة – حي ميسان

وأشار البيان إلى أنه “وبذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

296 حالة مؤكدة

242 شفاء

5 حالات وفاة