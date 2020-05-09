تسجل 17 اصابة جديدة بكرورونا في البصرة

( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة البصرة، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات شفاء من الفيروس.

وذكرت الدائرة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… حول الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا، أن “الحالات الموجبة الجديدة بلغت 17 ، (١٥ حالة نتيجة الرصد والتحري الفعال عن الملامسين لحالات موجبة مؤكدة + ٢ حالات راجعت المستشفيات )”.

واضافت أن الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة بلغت 8″، موضحة أن “عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع إلى 574( 18 وفيات + 260 شفاء + 292 حالة مستقرة قيد العلاج + 4 حالات حرجة قيد العلاج). ( النهاية)