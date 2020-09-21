تستمر الحرب الجارية حاليا بين شركتى أبل وEpic Games في المحاكم

المستقلة / – تستمر الحرب الجارية حاليا بين شركتى أبل وEpic Games ، حيث تقول Epic في ملف قانوني جديد، إن أبل قدمت بيانات غير صحيحة في ملفها القانوني في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة أن أبل اختارت بعض نتائج بحث جوجل حول شعبية لعبة Epic’s Fortnite، واقترحت معلومات غير صحيحة عن اللعبة.

وفقا لما ذكره موقع “the verge”، اقترحت شركة أبل، أن Epic بدأت المعركة القانونية على Fortnite في متجر التطبيقات كحيلة دعائية، وأن Fortnite بدأت بالفعل في الانخفاض في شعبيتها قبل ذلك الوقت: قائلة: “لأسباب لا علاقة لها بادعاءات Epic ضد أبل، تتضاءل شعبية Fortnite، وبحلول يوليو 2020، انخفض الاهتمام بـ Fortnite بنسبة 70٪ تقريبًا مقارنة بأكتوبر 2019، ويبدو أن هذه الدعوى جزء من حملة تسويقية تهدف إلى تنشيط الاهتمام بـ Fortnite “.

وكانت أساس الدعوة القضائية التي رفعتها شركة الألعاب ضد أبل هو إزالة لعبة Fortnite من متجر التطبيقات في أغسطس، بسبب نظام دفع داخل التطبيق استحدثته الشركة، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد متجر التطبيقات.

فازت Epic بأمر تقييدي مؤقت ضد أبل يمنع صانع iPhone من الانتقام من Epic من خلال إنهاء حساب المطور المستخدم، لكن القاضي قرر في نفس الحكم أن أبل ليست ملزمة بإعادة Fortnite إلى متجر التطبيقات.

ولكن في أحدث ملف لها، تقول Epic، إن بيان أبل بشأن قلة الاهتمام بـ Fortnite غير صحيح، مستشهدة ببيانات تفاعل المستخدم الخاصة بها.

وذكرت أنه “على مدار الفترة الزمنية التي اختارتها Apple لمقارنة حجم البحث في جوجل (بين أكتوبر 2019 ويوليو 2020)، زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا في Fortnite فعليًا بأكثر من 39٪، كما جاء في بيانات تفاعل المستخدم الخاصة بالشركة”، ومن المقرر عقد جلسة استماع كاملة في 28 سبتمبر.