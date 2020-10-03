“تستحقون غدا مشرق”.. رسائل تهنئة من النجوم للشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني

“تستحقون غدا مشرق”.. رسائل تهنئة من النجوم للشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني

المستقلة / منى شعلان/ هنأ عدد من نجوم الفن ، الشعب العراقي باليوم الوطني، الموافق اليوم 3 أكتوبر الجاري ، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدر هاشتاج باسم اليوم الوطنى العراقى ، موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث كتبت الفنانة السورية أصالة نصري ، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :” كلّ سنه والعراق الحبيب بشعبه الصبور الطيّب الحسّاس بخير واستقرار وأمن وأمان آتٍ بإذن الله يُنسيكم ماعانيتمّ ، أمنياتي لكمّ دائماً بغدٍ تستحقّونه حلو مُشرق باسم”.

كلّ سنه والعراق الحبيب بشعبه الصبور الطيّب الحسّاس بخير وإستقرار وأمن وأمان آتٍ بإذن الله يُنسيكم ماعانيتمّ ، أمنياتي لكمّ دائماً بغدٍ تستحقّونه حلو مُشرق باسم — Assala (@AssalaOfficial) October 3, 2020

من جانبها، هنأت الفنانة يارا الشعب العراقي عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: “كل عام والعراق وشعبها وأرضها بألف خير وفرح وسعادة وسلام أهمّ شي يارب، اليوم الوطني العراقي”.

كل عام والعراق وشعبها وأرضها بألف خير وفرح وسعادة وسلام أهمّ شي ياااااا رب 🤲🏻❤️🙏🏻❤️ 🇮🇶#اليوم_الوطني_العراقي #العراق — Yara (@yara_lb) October 3, 2020

كما حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ، على تهنئة أهل العراق ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة:” كل عام واهالينا واحبابنا الغاليين في العراق الغالي بألف خير ربي يحفظكم ويحفظ بلادكم #اليوم_الوطني_العراقي.

كل عام واهالينا واحبابنا الغاليين في #العراق الغالي بألف خير ربي يحفظكم ويحفظ بلادكم #اليوم_الوطني_العراقي 🙏🏻💗 — Diana Haddad 🕊 (@DianaHaddad) October 3, 2020

كما توجهت الفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ ، بالمعايدة للعراق دولة وشعباً لمناسبة ​اليوم الوطني العراقي​ ، وكتبت :”كل عام والعراق والشعب العراقي الحبيب بألف خير يوم وطني سعيد #اليوم الوطني العراقي.

كل عام والعراق والشعب العراقي الحبيب بألف خير 🇮🇶

يوم وطني سعيد❤️#اليوم_الوطني_العراقي — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 3, 2020

ويحتفل العراقيون باليوم الوطني العراقي، حيث أعلنت وزارة الثقافة العراقية في وقت سابق عن مساهمتها في دعم الحملة من خلال مختلف فعالياتها الفنية. وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة في الوزارة علي العبادي بحسب وسائل إعلام عراقية إنه “منذ الساعات الأولى لتصويت مجلس الوزراء على مقترح وزير الثقافة بشأن اليوم الوطني، أطلقنا حملة شاملة للمساهمة في التعريف بهذا اليوم المهم”.

وأوضح علي العبادي أن خطة دائرة الفنون ستتضمن إقامة معارض فنية إلكترونية، مشيرا إلى أن “الأعمال المشاركة ستكون نوعية وتعكس اهتماماً من دائرتنا بهذا اليوم المهم ولإنجاح حملة وزارة الثقافة بهذا الشأن”.