تسارع انتشار كوفيد_19 في بوليفيا

مشهد سحب الجثث من شوارع بوليفيا يتكرر بسبب كوفيد_19

المستقلة / كشفت قوة الشرطة لمكافحة الجريمة في بوليفيا، أن عناصرها سحبوا أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل أنحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية، من بينهم 85 بالمئة توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقامت الشرطة بين 15 و20 يوليو بسحب حوالي 191 جثة في كوشابامبا وسط البلاد، و141 في لاباز، و68 في سانتا كروز، المنطقة الواقعة في شرق البلاد.

كما تم سحب 11 جثة أيضا في بوتوسي، جنوب غربي البلاد، وتسع في شويويساكا في الجنوب الشرق. وأشار روخاس إلى أن 85 بالمئة من الجثث تعود لأشخاص توفوا بسبب وباء كوفيد-19، أو ظهرت عليهم عوارض المرض.

وسجلت سانتا كروز حوالي نصف حالات الإصابات بفيروس كرونا في البلاد البالغة أكثر من 62 ألفا، كما قال المدير الوطني لقوة الشرطة إيفان روخاس.

وبحسب المكتب الوبائي الوطني فإن انتشار كوفيد-19 يتسارع في لاباز وكوشابامبا.

وشهدت الأكوادور المجاورة لبوليفيا وضعا مماثلا في الربيع، حين اضطرت السلطات إلى جمع الجثث من الشوارع والمنازل في غواياكيل، المدينة الساحلية في غرب البلاد مع تسارع انتشار الوباء.

وبوليفيا التي تعد 11 مليون نسمة، سجلت رسميا أكثر من 2200 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.