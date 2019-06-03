تزايد حالات الانتحار في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ميسان الاثنين ، تسجيل ارتفاع ملحوظ بحالات الانتحار في المحافظة

وقالت مدير المكتب انعام حسين السوداني ، إن “ميسان سجلت خلال النصف الأول من عام 2019 ،14 حالة انتحار ما يعني ان هناك ارتفاع ملحوظ في الحالات”.

واشارت إلى ان “الخطوط البيانية توضح خطورة الظاهرة ومدى ارتفاعها عن السنوات السابقة” ، داعية الى ” مواجهة هذه الحالات من خلال تثقيف المواطنين بمدى خطورة الظاهرة من خلال المدارس ومنابر الإعلام ورجال الدين وإطلاق حملات لتوعية الشباب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي”

ووصفت السوداني الظاهرة بالغربية والدخيلة على مجتمعنا وثقافتنا والقيم التي نشأ عليها مجتمعنا منذ الازل.