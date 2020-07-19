تريد أن تصبح غنيا؟.. أشياء توقف عن فعلها

نشر موقع “خنيال” الإسباني تقريرا تحدث فيه عن الفروقات في التفكير بين الأغنياء والفقراء، والعادات التي تمارسها كل فئة بشكل مختلف والتي تؤثر بشكل مباشر على الدخل.

وقال الموقع، في تقريره، إن هذا الاختلاف في طريقة التفكير بين الأغنياء والفقراء أثار اهتمام الباحث توماس كورلي، الذي توصل بعد إجراء أبحاث حول المجموعتين لمدة خمس سنوات إلى استنتاجات مثيرة للاهتمام، وفقا لترجمة صحيفة عربي21

وفيما يلي، يستعرض الموقع تسع عادات ينبغي عليك التخلص منها إذا كنت تريد مضاعفة دخلك، وبعض النصائح التي ستساعدك على اتخاذ قرار مهم يصعب على الكثيرين اتخاذه.

1. عدم الرغبة في التعرف على أشخاص جدد

ذكر الموقع أن الأغنياء يحبون التعرف على أشخاص جدد. وقد عبّر 68 بالمئة من الأثرياء عن إعجابهم بالأصدقاء الجدد، بينما شعر 11 بالمئة فقط من الفقراء بنفس الأمر.

2. الشعور بالكراهية إزاء وظيفتك

أشار الموقع إلى أن 85 بالمئة من الأشخاص الذين حققوا نجاحًا ماليًا يقرون بأنهم “يحبون ما يقومون به”، بينما لا يرى الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض سوى الجانب السلبي من عملهم. بهذه الطريقة، سيكون من الصعب عليهم مضاعفة أرباحهم. وإذا كنت لا تحب مهنتك، فعليك تغييرها وعدم إضاعة الوقت في التذمر.

3. عدم الاهتمام بصحتك

يكرس الأغنياء الكثير من الوقت من أجل المحافظة على صحتهم. وهذا لا يشمل فقط الزيارات المنتظمة للطبيب، وإنما يتبعون أيضًا أسلوب حياة صحي، على غرار ممارسة الرياضة (76 بالمئة من الأشخاص الناجحين يمارسون الرياضة أربع مرات في الأسبوع)، ونظامًا غذائيًا متوازنًا، ناهيك عن تجنب العادات السيئة. في المقابل، يرى 13 بالمئة فقط من أصحاب الدخل المحدود أن هناك علاقة وثيقة بين الصحة الجيدة والنجاح.

4. الخوف من المخاطرة

أورد الموقع أن ستة بالمئة فقط من الأشخاص الفقراء الذين شملتهم الدراسة وافقوا على المخاطرة لتحقيق النجاح، مقارنة بأكثر من نصف المشاركين من الأثرياء. كما أكد العديد من الأثرياء أن التحدي رغم ما ينطوي عليه من مجازفة يمكن أن ينتهي بالفشل أحيانا، إلا أنه يظل فكرة مثيرة للاهتمام وذلك لما يمكن أن يتعلمه الشخص من خوض هذه التجربة بإيجابياتها وسلبياتها.

5. مشاهدة برامج تلفزيون الواقع

78 بالمئة من الأشخاص محدودي الدخل يحبون معرفة تفاصيل حياة الأشخاص الآخرين في برامج تلفزيون الواقع، في حين أن ستة بالمئة فقط من الأشخاص الناجحين يشاهدون هذا النوع من البرامج. وفي الحقيقة، لا يفضل الأغنياء مشاهدة التلفزيون، حيث أن معظمهم يكتفون بمشاهدته لمدة تقل عن ساعة في اليوم، وينطبق الأمر نفسه على الإنترنت.

6. قلة الاهتمام بالمطالعة والقراءة

قال فيودور دوستويفسكي إن التوقف عن قراءة الكتب يشبه التوقف عن التفكير. ويشاطر 88 بالمئة من الأغنياء هذا الكاتب الشهير نفس الرأي، حيث يقرأون بمعدل 30 دقيقة كل يوم. في المقابل، صرح 2 بالمئة فقط من الفقراء بأنهم يقضون نفس القدر من الوقت في القراءة.

7. الاستيقاظ متأخرا جدا

أفاد الموقع بأن أكثر من نصف رواد الأعمال يستيقظون قبل ثلاث ساعات على الأقل من بدء يوم العمل، أي حوالي الساعة الخامسة صباحًا تقريبًا، ويقضون وقت فراغهم في التخطيط الصباحي، على غرار القيام بالشؤون المنزلية والعمل على المشاريع الشخصية (بالنسبة لأولئك الذين يعملون في شركات) أو ممارسة الرياضة والتأمل.

8. العلاقات السامة

حسب ما تظهره أبحاث كرولي فإن 96 بالمئة من ذوي الدخل المحدود منخرطون في علاقات سامة مع أشخاص طاقتهم سلبية. على العكس من ذلك، يرتبط الأشخاص الناجحون بالأشخاص الإيجابيين، حيث تمثل العلاقات الشخصية معهم مكسبا شخصيا. وإلى جانب قضاء وقت مع الأشخاص الإيجابيين، من المهم أيضا تخصيص وقت فراغ لنفسك.

9. الإنفاق فوق إمكانياتك

نبّه الموقع إلى أن معظم الفقراء ينفقون أكثر بكثير مما يكسبون. ولا شك أنك تعرف أشخاصا يعيشون في مديونية من أجل شراء سيارة أو هاتف باهظ الثمن وغيرها من السلع الاستهلاكية دون انتظار أوقات التخفيضات السنوية، أو يشترونها دون أن يكونوا في حاجة لها. في المقابل، يلتزم الأغنياء بالنمط التالي لتوزيع الدخل:

● 20 بالمئة لحساب التوفير

● 25 بالمئة لدفع مستلزمات البيت (إيجار، رهن عقاري)

● 15 بالمئة للطعام

● 10 بالمئة للترفيه

● 5 بالمئة لصيانة السيارة

● تذهب الأموال المتبقية للنفقات الاستثنائية على غرار الملابس والعلاج والتعليم

كيفية العثور على المهنة المناسبة لك

بعد دراسة عادات الأثرياء، توصل توماس كورلي إلى أن نجاح هذه الفئة قائم بالأساس على حبهم لعملهم. إذا كنت لا تزال تبحث عن المهنة المناسبة لك، فإليك خطة عمل بديلة:

1. ضع قائمة بالوظائف التي تحب أن تزاولها، وحدد تلك التي تتطلب منك تعلم بعض المهارات أو معرفة معينة.

2. بعد ذلك، حدد الوظائف العشرة التي تحبها أكثر من غيرها على سلم من صفر إلى عشرة، حيث تعني الدرجة القصوى أنك لا تحب هذه المهنة فحسب، بل تجعلك سعيدًا.

3. على نفس المنوال، رتب هذه الوظائف العشرة من حيث الدخل.

4. أضف الدرجات لكل وظيفة. وستكون الوظائف التي حصلت على أقصى الدراجات الهدف الرئيسي في حياتك.