ترودو يعتذر عن ”ليلة عربية“ : كان عملا غبيا

(المستقلة)..اعتذر رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو عن ظهوره في حفلة باسم ”ليلة عربية“ مرتديًا عمامة وقد دهن وجهه ورقبته باللون البني الغامق، واصفًا ما حصل قبل 18 عامًا بأنّه ”كان عملًا غبيًّا“ وأن ”الصورة عنصرية“.

وكان ترودو الذي باشر حملته الانتخابية يوم أمس الأربعاء، يعترف للصحفيين أن الصورة التي نشرتها مجلة تايم الأمريكية صورة صحيحة تعود الى عام 2001 عندما كان يعمل مدرسًا ومن حفل مدرسي بعنوان ”ليلة عربية Arabain Night،“ حيث ظهر فيها متنكرًا يرتدي عمامة علي بابا ويدهن وجهه بالبني المائل للسواد.

وقال ترودو للصحفيين إنه كان بعمر 29 سنة، قبل أن ينتقل للعمل في السياسة ويصعد للرئاسة، وأضاف: كان ينبغي عليَّ أن أكون واعيًا بشكل أفضل، لكنني لم افعل، وحصل مني ما أشعر تجاهه بالأسف الشديد“.

اللون الغامق إشارة عنصرية

وكرر ترودو أسفه قائلًا: ”أنا غاضب من نفسي، أشعر في داخلي بخيبة أمل“، مضيفًا أنه عمل طوال حياته ضد العنصرية والتعصب، وأنه يدرك أن اللون البني (الغامق) كان إشارة عنصرية“.

وكان ترودو تعرض أمس إلى حملة إعلامية قادها منافسه في الانتخابات الفيدرالية المقررة في الـ 21 من تشرين الاول/أكتوبر، أندرو شير، قال فيها إن صورة رئيس الوزراء في عام 2001 كانت عنصرية حينذاك وما زالت عنصرية اليوم في 2019، وأضاف شير: ما رآه الكنديون مساء اليوم الأربعاء (صورة ترودو) كان شخصًا يفتقر تمامًا إلى الحكمة والنزاهة، وشخصيًّا غير لائق لحكم هذه البلاد“.

وكانت مجلة تايم الأمريكية، نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، صورة لترودو من ألبوم المدرسة، عندما كان مُعلمًا في كلية ”ويست بوينت غرين“، حيث ظهر في حفلة مدرسية تحت عنوان ”ليلة عربية“ يبدو فيها أسود اللون يرتدي عمامة علاء الدين (أسطورة علاء الدين والأربعين حرامي)، فيما ظهر آخرون يرتدون الكوفية العربية.

المصدر: إرم نيوز