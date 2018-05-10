ترمب يلتقي الرئيس الكوري الشمالي في سنغافورة يوم 12 حزيران

(المستقلة)..أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن قمته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، ستعقد في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وكتب ترمب على توتير: “اللقاء المرتقب بيني وبين كيم يونغ أون سيعقد في سنغافورة يوم 12 يونيو. سنحاول كلانا أن نجعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي”.

ونفى ترمب في وقت سابق الأربعاء إمكانية عقد القمة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهو ما ثبت الخميس.

وعاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بلاده فجر الخميس، بعد اجتماع في بيونغ يانغ مع كيم، حيث ناقشا التحضيرات للقمة.

وقال البيت الأبيض إن بومبيو اصطحب معه ثلاثة أميركيين كانوا معتقلين في بيونغ يانغ.