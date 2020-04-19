ترمب يصعد لهجته تجاه الصين

(المستقلة)..قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس السبت إنه يجب أن تواجه الصين عواقب إذا كانت “مسؤولة عن عمد” عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي: “لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب”، لافتا إلى أن العلاقة مع الصين كانت طيبة “إلى أن فعلوا ذلك”.

وتابع أن السؤال الذي يتعلق بالصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد.

وانتقد ترمب ومساعدون كبار الصين بحدة لافتقارها للشفافية بعد تفشي فيروس كورونا في إقليم ووهان.

وواصل ترمب أمس السبت التشكيك في حصيلة الوفيات من فيروس كورونا بالصين.

وكانت السلطات الأميركية اتهمت مرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص، أعلن عن ذلك في 15 نيسان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي. بدوره، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.

وفى وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك