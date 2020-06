ترمب: ما فعلته للأميركيين السمر لم يفعله بايدن في 43 سنة

( المستقلة)… أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، مجدداً، أنه قدم الكثير للأميركيين “السمر”، أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”، “ما فعلته في 3 سنوات ونصف للأميركيين “السمر” لم يفعله بايدن في 43 سنة”.

In 3 1/2 years, I’ve done much more for our Black population than Joe Biden has done in 43 years. Actually, he set them back big time with his Crime Bill, which he doesn’t even remember. I’ve done more for Black Americans, in fact, than any President in U.S. history, with…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020