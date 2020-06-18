ترمب: لن نغلق البلد مرة أخرى بسبب كورونا

(المستقلة)… قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” Fox News: “لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك”.

جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا.

كانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أميركي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 445,213 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة “فرانس برس” الأربعاء.

وسُجلت رسمياً أكثر من 8,269,170 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وقد أعلِن تعافي 3,785,500 شخص على الأقلّ.

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تعافي 583,503 أشخاص على الأقلّ.(النهاية)