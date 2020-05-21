ترليون وتسعة مليارات حجم الديون التي بذمة شركات الاتصالات ولا احد ينتفض

(المستقلة)..كشف رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري عن تحركات داخل القضاء العراقي لحسم موضوع الديون المترتبة على شركات الاتصالات والتي لم تسددها حتى الان.

وقال الجبوري في تصريحات صحفية أن” ديون شركات الاتصالات في العراق بلغت نحو ترليون وتسعة مليارات”، منوها الى أن اكثرمن نصف المبلغ مترتب على شركة كوروك والمتبقي على اسيا سيل وزين العراق مؤكدا أن” هناك تحركات مع القضاء لارجاعها ومن حق اي شركة تقديم طعن للقضاء.

وأكدت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، اليوم الخميس، عن تلقيها كتاباً من مجلس القضاء الاعلى بشأن ديون ضخمة جداً في ذمة شركات الهاتف النقال.

وذكر رئيس اللجنة نعيم العبودي ان كتاب مجلس القضاء يتحدث عن الطعن بجميع القرارات التي اتخذت في محاكم تمييز اقليم كردستان التي تحاول شركات الاتصال اللجوء اليها كوسيلة للتهرب من تسديد تلك الديون.